Российские пограничники задержали 161 северокорейского браконьера

ФСБ России рапортует о задержании в Японском море двух шхун под флагом КНДР.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», – цитирует 18 сентября заявление Центра общественных связей ФСБ России ТАСС.

Пограничники изъяли у браконьеров из соседней страны орудия для ловли рыбы и биоресурсы. Нарушителей отправили в порт Находка для того, чтобы решить их судьбу.

Ранее стало известно, что в ходе операции пострадали четверо пограничников. Сейчас их состояние оценивается как «удовлетворительное».