Происшествия
Российские пограничники задержали 161 северокорейского браконьера
ФСБ России рапортует о задержании в Японском море двух шхун под флагом КНДР.
«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», – цитирует 18 сентября заявление Центра общественных связей ФСБ России ТАСС.
Пограничники изъяли у браконьеров из соседней страны орудия для ловли рыбы и биоресурсы. Нарушителей отправили в порт Находка для того, чтобы решить их судьбу.
Ранее стало известно, что в ходе операции пострадали четверо пограничников. Сейчас их состояние оценивается как «удовлетворительное».
Справка:
Рыболовные шхуны КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Японском море обнаружили https://www.fontanka.ru/2019/09/17/134/ вчера, 17 сентября, около 17 часов по местному времени. Экипаж одной из шхун был задержан, а второй — оказал сопротивление членам досмотровой команды. Четверо сотрудников (вчера была информация о троих) получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение. Следственный комитет рассказал о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.