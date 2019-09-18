Правительство определило, когда застройщики точно должны перейти на эскроу-счета

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что после долгой дискуссии с игроками рынка недвижимости была выбрана дата отсечки, после которой станет ясно, какие проекты перейдут на проектное финансирование, а какие продолжат работу по старым правилам.

«На сегодняшний день документ подписан — это 1 октября, — цитирует 18 сентября Якушева «Интерфакс» . – Где-то последняя декада октября — это отметка, когда большинство проектов, которые находятся в коммерческих банках, должны выйти оттуда либо с положительным, либо с отрицательным решением».

С 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в федеральный закон №214 о долевом строительстве. Теперь средства дольщиков будут зачисляться на специальные эскроу-счета, снять оттуда деньги застройщики смогут только после сдачи объекта. В свою очередь, возводить жилье игрокам рынка придется за счет банковских кредитов или собственных средств. При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

Как писала в начале сентября «Фонтанка», продажи квартир через эскроу-счета в Петербурге не идут https://www.fontanka.ru/2019/09/06/146/ . Несмотря на совершенно панические настроения в отрасли перед 1 июля, когда система окончательно заработала, спустя два месяца масштаб проблемы кажется сильно преувеличенным: по новым правилам новострой у нас продается очень плохо.