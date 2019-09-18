Главу адвокатского бюро в Москве задержали по делу о шантаже и принуждении к даче ложных показаний

Управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело в отношении руководителя адвокатского бюро «ДАГИР ХАСАВОВ И ПАРТНЕРЫ» – Драконта» Дагира Хасавова. Юриста подозревают в подкупе или принуждении к даче показаний, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Как сообщает пресс-служба СК 18 сентября, дело было возбуждено 16-го.

17-го Хасавов был задержан прямо в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана, а в среду следствие вышло в суд с ходатайством об аресте уже самого адвоката. Хасавов вины своей в предъявленных обвинениях не признает.

На данный момент адвокат занимается защитой бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина Юсуфова, который обвиняется в растрате более 40 млн рублей. Такая сумма была выделена на реконструкцию спецприемника для иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале. Ранее его коллега, адвокат Эдуард Исецкий рассказывал СМИ, что на адвокатов по делу дагестанских чиновников оказывалось давление. Также следствие зафиксировало факты угроз с целью заставить свидетелей изменить показания, в связи с чем судебное заседание по существу дела было закрыто по просьбе прокуратуры. После этого Хасавов разразился постом в соцетях по делу, что, по мнению коллеги, и могло стать основанием для начала расследования.