Удар бутылкой водки по голове сочли неопасным для здоровья. Погибшему сотруднику петербургского супермаркета не хватило воздуха

После похода 16-летнего петербуржца за водкой, закончившегося смертью сотрудника супермаркета «Дикси», возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Северной столицы 18 сентября.

Действия юноши, пытавшегося умыкнуть алкоголь в магазине на улице Есенина и ударившего грузчика Михаила по голове бутылкой, квалифицированы как покушение на грабеж с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ).

Любитель крепкого спиртного душил Михаила. На помощь тому подоспела кассирша. Налетчик обоих противников сразил ударами бутылкой водки по голове. Позже, по данным «Фонтанки», грузчика обнаружили мертвым в подсобке у служебного входа. В руках умерший держал лекарство от астмы.

Налётчика задержали посетители магазина. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти грузчика», — добавили в СК.