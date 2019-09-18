Предприниматели в Петербурге выбивали долги у субподрядчика, пристегнув его к батарее. Они дружили со специалистом Ростехнадзора

Решить вопрос с перечисленным авансом и недополученным назад миллионом предприниматели Руслан Напшакуев и Максим Ильин решили кулаками. Субподрядчика выкрали, били и пленили, следствие видит их вину.

Как сообщает 18 сентября 47News, с заявлением в полицию о собственном похищении руководитель компании «Атлант Групп» Александр Хмызенко обратился 21 августа, в тот же день Напшакуев и Ильин, коллеги по руководству организации «Свой дом», были задержаны по подозрению в похищении человека и вымогательстве.

Обвиняемые, считает следствие, 29 июля пришли за Хмызенко в отделение Сбербанка на Комендантском проспекте. Как потерпевший рассказал журналистам, его затолкали в машину, припугнули кавказцами, били и приковали наручниками. В это же время на улице с «похитителями» беседовала специалист фонда капремонта Ирина Содель. Побитый утверждает, что она даже заглянула в машину, но его ограниченное в перемещениях положение, прикрытое передним пассажирским креслом, заметить не могла.

Хмызенко сперва отвезли на Васильевский остров. Там он должен был уговорить свою девушку принести учредительные документы на «Атлант Групп», но передавать бумаги посторонним она отказалась. Следующей остановкой была квартира на улице Солдата Корзуна, там его тоже приковали, на этот раз к батарее. Еще один звонок возлюбленной, и компания на следующий день паре принадлежать перестала. Хмызенко оставили машину, но забрали паспорт, счета организации опустели.

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Поводом для такого поведения стали девять многоэтажек на улице Ткачей. Фонд капремонта начал приводить в порядок фасады. Подряд выиграла крупная «Астмал групп», она часть контракта отдала «Своему дому» Ильина, а те – компании Хмызенко. Последний якобы получил полтора миллиона аванса, две трети которого должны были вернуться к Напшакуеву и Ильину, но переводы на карты физлиц банку показались подозрительными, транзакции были остановлены, после чего и начался конфликт.

47News добавляет, что сперва «Свой дом» к контракту не был причастен, но предыдущей компании пришлось уйти из-за «пристального контроля специалиста технадзора», той самой Содель.

Сама сотрудница фонда назвала произошедшее «жутью и шоком», она не стала опровергать, что давно была знакома с фигурантами, но причастность как к их появлению на подряде, так и к похищению Хмызенко отрицает.

Ильин и Напшакуев, следует из картотеки Приморского районного суда, арестованы. Их адвокаты подали жалобу на такое решение, накануне, 17 сентября, она ушла в Санкт-Петербургский городской суд.