ДТП на севере Петербурга устроил каршеринг с полицией на хвосте. Поводов к бегству было немало

Через три дня после обнаружения «сюрприза» в каршеринговом автомобиле на Приморском проспекте полиции попался ещё один такой же, уже в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 18 сентября сотрудники ГИБДД решили проверить каршеринговый «Рено Каптюр», но водителю эта идея не приглянулась. Началась погоня. Пытаясь скрыться, мужчина устроил ДТП на улице Ушинского.

Задержав нарушителя, инспекторы выяснили, что водительского удостоверения у него нет, аккаунт «Делимобиля» оформлен на другое лицо – его знакомого, а сам он находится в состоянии наркотического опьянения.

«Рено» забрал представитель каршеринговой компании. Он зафиксировал повреждения правого переднего крыла, переднего бампера, правой передней фары и капота, а затем подал заявление в полицию.

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Отметим, что каршеринговый автомобиль с наркотиками на Приморском проспекте тоже был «Каптюром», но другой компании. Каршеринговые «Каптюры» недавно попадали в ленту «Фонтанки» и после «креативных» ДТП: на КАД один такой оказался на крыше «КИА», а на Дыбенко специфическим образом расстался с колесом.