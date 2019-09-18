«Нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем». Рогозин в Петербурге заявил, что происхождение дыры в «Союзе» - тайна

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками конференции «Орбита молодежи» в Петербурге отказался рассказывать о том, откуда взялась дыра в обшивке «Союза» и чем закончилось расследование инцидента с отверстием.

«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем, – цитирует 18 сентября чиновника РИА Новости. – Должна же быть какая-то тайна у нас».

Об утечке воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа 2018 года. МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем – герметиком. Ранее Рогозин говорил, что отверстие сделали преднамеренно — просверлили. А в СМИ появлялась информация, что в ЧП может быть виновата американская сторона. В NASA эти обвинения отвергали.