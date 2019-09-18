«Стала душить и ударила головой о косяк». Член избиркома «Новоизмайловского» заявила, что на нее напали в муниципалитете

В Петербурге член избиркома «Новоизмайловского» с правом совещательного голоса Ульяна Федосеева заявила, что на нее напали в здании муниципалитета. Неизвестная женщина, по словам Федосеевой, якобы ударила ее головой об оконный косяк — травму зафиксировали врачи скорой помощи. Все это произошло 18 сентября после того, как Ульяна Федосеева попыталась снять на видео факт отсутствия на рабочем месте муниципальной избирательной комиссии.

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Федосеева рассказала «Фонтанке», что пришла в избирком, чтобы получить копию протокола с итогами голосования на участке № 1386. Члены этой участковой комиссии, по ее словам, в ночь после выборов будто бы убежали с бюллетенями, не составив протоколов, а на следующий день якобы ввели в ГАС «Выборы» данные, которые расходились с подсчетами наблюдателей. «Я пытаюсь получить протоколы уже несколько дней: прихожу в избирком в часы работы, указанные на его сайте, но никого там не застаю», — сообщила Федосеева.

В этот раз она стала записывать свой визит в избирательную комиссию (она находится в здании муниципалитета) на видео, чтобы зафиксировать: членов комиссии на рабочем месте нет. «После этого ко мне подошли несколько женщин. Они стали угрожать мне, одна из них вырвала из рук телефон и стала его ломать, давить меня к стенке и душить. После того, как я попыталась уйти из здания, эта женщина несколько раз толкнула меня и ударила головой об оконный косяк», — рассказала Ульяна Федосеева. К зданию муниципалитета приехала скорая помощь и увезла члена комиссии в травмпункт. Пострадавшая намерена написать заявление в полицию.

Выборы в муниципалитетах Московского района — именно там расположено «Новоизмайловское» — прошли с многочисленными нарушениями. Члены участковых комиссий повально сбегали от наблюдателей с мешками бюллетеней, не составив итогового протокола.