Происшествия
«Стала душить и ударила головой о косяк». Член избиркома «Новоизмайловского» заявила, что на нее напали в муниципалитете
В Петербурге член избиркома «Новоизмайловского» с правом совещательного голоса Ульяна Федосеева заявила, что на нее напали в здании муниципалитета. Неизвестная женщина, по словам Федосеевой, якобы ударила ее головой об оконный косяк — травму зафиксировали врачи скорой помощи. Все это произошло 18 сентября после того, как Ульяна Федосеева попыталась снять на видео факт отсутствия на рабочем месте муниципальной избирательной комиссии.
Федосеева рассказала «Фонтанке», что пришла в избирком, чтобы получить копию протокола с итогами голосования на участке № 1386. Члены этой участковой комиссии, по ее словам, в ночь после выборов будто бы убежали с бюллетенями, не составив протоколов, а на следующий день якобы ввели в ГАС «Выборы» данные, которые расходились с подсчетами наблюдателей. «Я пытаюсь получить протоколы уже несколько дней: прихожу в избирком в часы работы, указанные на его сайте, но никого там не застаю», — сообщила Федосеева.
В этот раз она стала записывать свой визит в избирательную комиссию (она находится в здании муниципалитета) на видео, чтобы зафиксировать: членов комиссии на рабочем месте нет. «После этого ко мне подошли несколько женщин. Они стали угрожать мне, одна из них вырвала из рук телефон и стала его ломать, давить меня к стенке и душить. После того, как я попыталась уйти из здания, эта женщина несколько раз толкнула меня и ударила головой об оконный косяк», — рассказала Ульяна Федосеева. К зданию муниципалитета приехала скорая помощь и увезла члена комиссии в травмпункт. Пострадавшая намерена написать заявление в полицию.
Выборы в муниципалитетах Московского района — именно там расположено «Новоизмайловское» — прошли с многочисленными нарушениями. Члены участковых комиссий повально сбегали от наблюдателей с мешками бюллетеней, не составив итогового протокола.