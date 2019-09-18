Умер экс-полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

После продолжительной болезни скончался бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксен. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба петербургской команды.

«"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», – говорится в сообщении.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 18, 2019

Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом. При этом заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться. У Риксена осталась жена Вероника, с которой он познакомился в России, и дочь Изабелла, родившаяся в 2011 году.

Футболист выступал за «Фортуну» (Голландия), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006–2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру.