Староверы из Липецкой области инсценировали пропажу дочери. По совету священника

Родители-староверы инсценировали пропажу восьмилетней дочери в Елецком районе Липецкой области. Таким образом взрослые хотели оградить ребёнка от светской школы.

Как пишет «Интерфакс» 18 сентября, первоклассница из села Паниковец не пришла на уроки в первый учебный день. По факту исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело. Были организованы поиски с участием сотрудников полиции, МЧС и добровольцев. На следующий день девочку нашли в Подмосковье у отца, который работает там вахтовым методом.

Полицейские допросили мать на полиграфе. Женщина призналась, что сама передала ребёнка мужу. Причиной такого поступка стало нежелание родителей-староверов отдавать дочку в светскую школу.

Оказалось, что в ночь на 30 августа к супругам домой приехал священник, знакомый отца девочки, и передал записку, в которой говорилось о необходимости инсценировать для органов опеки исчезновение. Наутро мать отправила дочку вместе со священником в Подмосковье. В итоге ребёнка вернули в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе.