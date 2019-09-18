«Получается, я создал три преступные группы». Марат Оганесян не признал участие во взятках и хищениях на «Газпром Арене»

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна начал 18 сентября слушать Куйбышевский районный суд. Вину самый статусный фигурант не признал и выступил с эмоциональной речью.

Как передает корреспондент «Фонтанки», перед заседанием судья Екатерина Ботанцова пригласила участников и слушателей из своего зала в соседний, более просторный. В деле девять подсудимых, двенадцать адвокатов. В клетку конвой усадил только Оганесяна и предпринимателя Василия Сливкина. Остальные находятся на подписке или под домашним арестом.

Взявшая слово прокурор около двадцати минут читала обвинение участникам, ошибаясь в фамилиях и названиях юридических лиц. По ее мнению, Оганесян в разные даты периода 2013-2015 годов создал три организованные преступные группы с различными составами и еще в одной участвовал. Вмененные Оганесяну эпизоды остались неизменными. Якобы он и зампред комитета строительства Александр Янчик получили взятку 28 млн рублей от фактического руководителя компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова за помощь в получении договора субподряда на стадионное табло стоимостью 168 млн рублей.

Реклама



Оганесян, Янчик, Попов и другие лица обвинены также в мошенническом хищении 24 млн рублей из 50-миллионного аванса, который был переведен компании ТДМ со счетов подрядчика «Инжтрансстрой-СПб».

Оганесян и Янчик обвинены в получении взятки 20 млн рублей от Сливкина, фактически руководившего компанией «Стройэлектромонтаж-5», за помощь в получении контрактов на художественную подсветку стадиона за 347 млн рублей и строительство школы на Мебельной улице за 1,4 млрд рублей.

Марат Оганесян заявил суду, что обвинение он читал, вину не признает.

«Ни для кого не секрет, что дело носило заказной характер. Когда на стадионе начались проблемы, то, чтобы избежать скандала, руководство города написало заявление в правоохранительные органы. Быстро определились с крайним. К сожалению, в моем лице», – произнес он.

Бывший вице-губернатор выразил удивление тем, что по версии обвинения он является создателем трех преступных групп для получения двух взяток.

Никто из фигурантов не признал вину полностью. Несколько человек сообщили, что частично согласны с обвинением. Ключевые подсудимые — Янчик и Сливкин — категорически отказались признавать себя причастными.