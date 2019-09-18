В Москве приезжий попросил полицейских вызвать скорую, а после швырнул им под ноги гранату

Гранату под ноги полицейским бросил приезжий в Москве. Перед этим он недолго просил о помощи. Боеприпас взорвался, но оказался страйкбольным.

Как 18 сентября сообщает РИА Новости, встреча мужчины и полицейских произошла два дня назад на улице Паперника. Сначала 29-летний гость столицы попросил вызвать ему скорую помощь. Но сразу же передумал лечиться, достал гранату и кинул в сторону сотрудников. Полицейские моментально отбросили боеприпас, который сработал, после чего и выяснилось, что он предназначен для игры в страйкбол.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.