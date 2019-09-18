«Наша страна обречена оставаться на второй год». Более 50 петербургских учителей подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела»

Российские работники образования создали в Сети открытое письмо, в котором выражают поддержку фигурантам так называемого «московского дела», увидев в участниках митингов и силовиках своих бывших учеников.

«Большинство из них – молодые люди, по возрасту – наши вчерашние ученики. Мы нередко узнаем об участии в общественно-политических акциях наших нынешних учеников и не можем не тревожиться об их судьбе: наши школьники растут неравнодушными к судьбе страны, и мы не считаем, что образцово-показательное запугивание – это приемлемый метод взаимодействия власти с молодежью», – сообщается в тексте обращения, которое к часу дня 18 сентября подписали 763 человека.

Педагоги отмечают, что на уроках детям рассказывают о сложных моментах из российской истории, которые нашли свое отражение в русской литературе. При этом, по оценке учителей, невозможно делать вид, что за пределами школы ничего не происходит.

«Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию», – подчеркивается в петиции.

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Педагоги отмечают: среди силовиков также есть их вчерашние выпускники.

«Именно поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что невозможность пользоваться своими конституционными правами для одних и возможность грубо нарушать эти права для других – это две стороны одной медали, два направления внутренней политики, которая одновременно маргинализует мирный протест и ужесточает его подавление», – указывают авторы петиции.

Учителя призывают к равенству всех перед законом, а также освобождению «несправедливо осужденных». Иначе, предупреждают работники образования, «наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год».

В списке подписантов – около 50 педагогов из Санкт-Петербурга.

Ранее открытое письмо опубликовали священнослужители.

Напомним, что в конце июля в Москве прошел первый несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция протеста закончилась масштабными задержаниями. Через несколько дней Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках». Несколько человек были задержаны по обвинению в насилии по отношению к полицейским и росгвардейцам. Шесть участников демонстраций приговорили к реальным срокам в колонии.