В Петроградском районе исчезнет 7 коммерческих маршрутов. Потерю должны восполнить 23 новых автобуса, 3 трамвая и троллейбус

В Петроградском районе прошло обсуждение грядущей транспортной реформы: 7 коммерческих маршрутов будут закрыты, еще 4 маршрута станут социальными. Об этом «Фонтанке» сообщили 18 сентября в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

С 15 июля 2020 года по улицам Петроградского района перестанут ходить К-32, К-76, К-120, К-131, К-149, К-175 и К-690. Их предполагается заменить усилением на существующих маршрутах. Например, автобусов под №1 станет на 9 штук больше, интервал его ожидания сократится до 7-9 минут. На 5 единиц техники станет больше на маршруте №10. Общее количество усиления районных маршрутов – 23 автобуса, 3 трамвая и 1 троллейбус на маршруте №31. К-10, К-30, К-252 и К-127 избавятся от буквы «К» и внешне станут очень похожи на социальные маршруты.

Вероятно, что пассажирам К-76 и К-32 будет особенно сложно смириться с утратой.

Предполагается, что горечь потери смогут восполнить автобусные маршруты № 10, №128, №249, обновленные К-30, К-127, а также троллейбусные маршруты № 1, №9, №31.

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Полный список всех изменений:



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Изменения в наземной маршрутной сети в Петроградском районе



Напомним, что во второй половине сентября комитет по транспорту и госучреждение «Организатор перевозок» проводят серию обсуждений изменения маршрутной сети во всех районах города. На текущий момент встречи прошли в Центральном и Петроградском районах. Место и время встреч указаны на сайте комитета по транспорту. Сегодня, 18 сентября, госслужащие встретятся с жителями Невского и Красногвардейского районов.

В 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов фактически перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Городские власти обещают, что с точки зрения маршрутной сети мало что изменится. Главное изменение – форма отношений с коммерческими перевозчиками. Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку 62 направлений. При этом будет использоваться только новый подвижной состав.