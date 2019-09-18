Пожар бензовоза на челябинской нефтебазе попал на видео. Водителя откинуло взрывной волной

Момент взрыва бензовоза, стоящего на заправке в Челябинске, появился в Сети: 18 сентября видео публикуют новостные каналы и соцсети.

Инцидент произошёл утром 17 сентября на нефтебазе в районе Уфимского тракта, на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как заправляются две машины-цистерны. В какой-то момент раздается хлопок, одна машина загорается, пламя стремительно разрастается и перекидывается на заправочные конструкции и соседний бензовоз.

Огонь на заправке охватил 200 квадратных метров, пожар тушили по третьему номеру сложности.

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Заправщики успели убежать от разрастающегося пламени, а водителя загоревшегося бензовоза откинуло взрывной волной. Он был госпитализирован без ожогов, но с ушибами. Сегодня о его состоянии изданию 74.RU рассказали в пресс-службе областной клинической больницы № 3, куда его доставила карета скорой помощи.

«Пациент осмотрен врачом-нейрохирургом. Выявлена лёгкая травма, не требующая госпитализации в стационар», – сказали в медучреждении. Мужчину отпустили домой.