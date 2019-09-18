Среда джаза с Давидом Голощекиным
Dianne Reeves – The Grand Encounter
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Дайан Ривз – американская джазовая певица, наследница вокальной традиции таких джазовых звезд как Сара Воэн и Кармен Макрэй. Её записи получили пять премий "Грэмми". Альбом "The Grand Encounter" вышел в свет в 1996 году.
В записи приняли участие: Bobby Watson и Phil Woods – саксофоны, Rodney Whitaker – бас, Herlin Riley – ударные, Toots Thielemans – губная гармоника, Kenny Barron – фортепьяно, Al Grey – тромбон, Harry "Sweets" Edison и Clark Terry – труба, Germaine Bazzle, Joe Williams и Kimberley Longstreth – вокал.
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