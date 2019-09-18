Владелец Группы ЦДС Михаил Медведев инвестирует в производство бионических протезов

Владелец Группы ЦДС, девелопер Михаил Медведев выступит инвестором команды молодых инженеров из Всеволожска и Санкт-Петербурга, занимающихся биопротезированием.

Как стало известно «Фонтанке» сегодня, 18 сентября, в лаборатории команды A.R.M. project разработаны две модели бионических протезов, инженеры учли в работе опыт реальных людей, перенесших ампутацию. Протезы полностью собрали из отечественных комплектующих и изготовили в Ленинградской области. В будущем это позволит минимизировать затраты пользователя на обслуживание.

Также в разработке находятся параллельно несколько проектов на разной стадии готовности: детские бионические протезы, способные расти вместе с ребенком, бюджетная версия протеза (стоимостью до 300 тысяч рублей) и бионические протезы ног. Отечественная бионика, как обещают, будет стоить около 500 тыс. рублей, в то время как стоимость иностранного протеза варьируется в среднем от 20 до 100 тыс. долларов

– В конце 2018 года у нас появилась идея создать биомеханический протез отечественного производства, который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами, но при этом стоить значительно дешевле, — говорит генеральный директор A. R. M. project Руслан Андреев. — Спустя три месяца уже был готов первый рабочий прототип. В данный момент проходит испытания уже третья версия модели, а также модель руки с четырьмя пальцами, которая будет надежнее и прочнее классической с пятью. Наша основная цель — сделать протезы доступными для всех нуждающихся в них, и особенно детей.

– Я очень заинтересован в успехе этого проекта, — комментирует партнер и инвестор лаборатории Михаил Медведев. — Сейчас на рынке много моделей бионических протезов, в основном зарубежных. Но в России мало кто ими пользуется, при этом около 40 тысяч россиян нуждаются в протезах верхних конечностей. Наша амбициозная задача — так наладить и масштабировать производство, чтобы бионика стала приемлемой по цене и вышла из разряда фантастики.