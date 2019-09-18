ЖК «Архитектор» - яркий акцент в Кудрово

В Кудрово продолжается активное строительство ЖК «Архитектор» от компании «Строительный трест» - необычный жилой объект станет ярким аккордом и украшением развивающейся локации в северной части Кудрово.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Комплекс «Архитектор» входит в состав более масштабного проекта комплексного освоения территории «Строительного треста» на границе горда и области – «Капитал». Оба объекта возводятся исключительно из кирпича, чем выделяются на фоне окружающей застройки – в Кудрово больше нет подобного предложения. Этот строительный материал сразу предполагает определенный уровень качества дома, обеспечивает хорошую шумоизоляцию, а внутри такого здания комфортный микроклимат, зимой не холодно, летом не жарко. Толщина внешних стен «Архитектора» достигает 770 мм.

Прежде всего, обращает на себя внимание архитектура дома. Концепцию разработали специалисты мастерской М4 – давнего партнера «Строительного треста». Сверху дом по форме напоминает четырехлистник, фасады каждого «лепестка» обращены в разные стороны, так что максимальное количество квартир наполнено светом большую часть дня. Оригинальность здесь нашла выражение не только во внешнем оформлении, но и в планировках. Во-первых, здесь, как и во всех проектах «Строительного треста», не представлено квартир-студий, во-вторых, просторные и эргономичные планировки оставляют максимум для полета фантазии жильцов и воплощения авторских интерьерных решений.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

За счет своих масштабов «Архитектор» стал высотной доминантой района. В современном комплексе качественного комфорт-класса 27 этажей – из окон квартир на верхних этажах открываются захватывающие виды на окрестности, особенно учитывая панорамное остекление комнат и лоджий. Поблизости протекает река Оккервиль и одноименный парк площадью 100 000 квадратных метров. Благоустройством этой зеленой зоны и набережной занималась компания «Кудрово-Град» – совместное предприятие «Строительного треста» и «Отделстроя». Здесь проложили несколько прогулочных маршрутов, а также велосипедные и беговые дорожки. Теперь это современная зона для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Как и во всех проектах «Строительного треста» здесь серьезно подошли и обустройству на внутридворовой территории. В состав комплекса также входит отапливаемый подземный паркинг на 274 машиноместа. Вариант комплексной покупки квартиры в сочетании с паркингом решит сразу несколько вопросов и обеспечит комфортный уровень жизни и автовладельцам, и пешеходам.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Поскольку «Архитектор» входит в масштабный проект «Капитал», здесь уже продуманы и созданы необходимые объекты инфраструктуры. В конце этого года предполагается достроить и открыть пристроенный детский сад на 150 мест, который входит в состав одного из соседних лотов «Капитала». Второй детский сад будет занимать отдельное здание и сможет принять уже 295 малышей – его открытие ожидается в 2021 году. Также в квартале уже работает детский сад и интерактивный развивающий центр. Школа на 60 классов и 1 600 учеников открылась три года назад. Кроме того, рядом с жилым комплексом – крупный гипермаркет и спортивный клуб площадью 8 000 квадратных метров – это больше, чем большинство городских фитнес-центров.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«Архитектор» – это тот уровень комфорта, который не найти в черте горда по такой же цене – стоимость квадратного метра здесь начинается от 85 тысяч рублей.

Как сообщает застройщик, сдача ЖК «Архитектор» запланирована на 2021 год. Сегодня продолжаются активные строительные работы по созданию кирпичной кладки – каменщики поднялись уже выше 23-го этажа.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/