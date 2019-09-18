Пожилая женщина умерла в квартире на Караваевской. Из кухни на нижние этажи лил кипяток

Обстоятельства гибели 86-летней жительницы Петербурга выясняет Следственный комитет. На теле погибшей были ожоги, на полу – кипяток.

Тело пенсионерки забрали из 28-го дома по Караваевской улице вечером 17 сентября, точные причины ее гибели еще не установлены. Как рассказала «Фонтанке» представитель управляющей компании «Острова», которая обслуживает этот дом, первыми диспетчеру позвонили жильцы с 10 этажа – примерно в половине седьмого вечера у них с потолка полилась горячая вода. Обзвонив квартиры выше, жилищники выяснили: прорвало на 11 этаже, там жила женщина-инвалид и ее дочь. Последняя приехала домой после звонка от диспетчера и нашла мать лежащей на полу в комнате.

Аварийная бригада примерно в это же время, ближе к семи, перекрыла стояк и вместе с дочкой зашла в квартиру. Выяснилось, что лило с кухни – вырвало трубу, которая вела к фильтру горячей воды, причины аварии пока не ясны.

Вода в трубах, утверждают в УК, температуры от 50 до 70 градусов, ожоги были зафиксированы на ногах погибшей.

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В Следственном комитете уточнили, что информация проверяется.

Жилой дом на Караваевской был построен в 1999 году. В последнее время никаких работ по замене стояков там не велось. Судя по порталу «Наш Санкт-Петербург», жильцы не единожды жаловались на плохое качество горячей и холодной воды.