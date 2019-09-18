Финские СМИ узнали о несостоявшемся теракте на чемпионате мира в Лахти

Семнадцатилетний житель Финляндии готовил теракт во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в городе Лахти в 2017 году. Об этом 18 сентября сообщил финский телеканал MTV3.

Как стало известно изданию, финн родом из региона Лахти принял ислам и обсуждал планируемый теракт в Сети. О его намерениях финской полиции безопасности сообщила американская разведка, отследившая активность в Интернете. По данным спецслужб, молодой человек намеревался совершить теракт, используя бомбу, или каким-либо иным способом. Своими планами он поделился накануне ЧМ с 16-летней подругой, также недавно принявшей ислам.

Неудавшегося террориста задержали, но обвинений так и не выдвинули. Как поясняют эксперты, по финским законам, подготовка теракта преследуется по закону, однако обсуждения юноши так и не переросли в стадию подготовки. С тех пор молодого человека держат на контроле.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти проходил с 22 февраля по 5 марта 2017 года.

Первый террористический акт в Финляндии произошел в августе 2017 года в Турку. Десять человек стали объектами атаки террориста с двумя кухонными ножами, двое из них погибли. Нападавший был задержан после выстрела в ногу. Им оказался выходец из Марокко Абдеррахман Буанан 1994 г.р. Его приговорили к пожизненному заключению.