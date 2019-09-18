Предзаказ на новый iPhone 11 бьет рекорды. Россиян не смущают цены от 60-90 тысяч рублей

Открывшийся 18 сентября предзаказ на новые Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max побил в несколько раз рекорды прошлого года. Устройства появятся в продаже только с 20 сентября, но уже сейчас их активно бронируют в новых цветах, предпочитая версии со средним и максимальным объемом памяти.

Как сообщили RNS в re:Store, за первые часы предзаказа спрос на новый iPhone 11 Pro в два раза превысил аналогичный интерес к iPhone ХS и iPhone XS Max. А предзаказ на базовый iPhone 11 превысил предзаказы на iPhone XR в 10 раз. При этом интерес к новым Apple Watch 5 умеренный — на 20% выше прошлого года. На сайте Apple в России заказанные по предзаказу смартфоны обещают доставить в октябре.

Новый Apple iPhone 11 показали в театре Стива Джобса в Калифорнии 10 сентября. Еще до презентации в Сеть утекли почти все возможные подробности о новинке, такие как тройная камера, увеличенное время работы и новый уровень влагозащиты. Одновременно Apple снизила цены на старые модели iPhone в среднем на 20 тысяч рублей.