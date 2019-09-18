Российскую биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на четыре года

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал россиянку Маргариту Васильеву на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Как уточняет 18 сентября пресс-служба Союза биатлонистов России, 28-летняя спортсменка признана виновной согласно пункту 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена).

Срок начала дисквалификации начинается 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки начиная с 4 февраля 2019-го аннулируются.

Отмечается, что решение по дисквалификации окончательное и просьбы о пересмотре будут отклонены.

Столь сурово Васильева была наказана за то, что в феврале в третий раз пропустила проверку на допинг на период в 12 месяцев.