ЦИК проверит выборы в «Озере Долгом», где кандидаты сутками сторожат бюллетени. К муниципалитету подтянули Росгвардию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит результаты выборов в муниципалитете «Озеро Долгое». По данным «Фонтанки», разобраться в ситуации на месте делегирован член комиссии Александр Кинев.

У избиркома «Озера Долгого» уже несколько дней круглосуточно дежурят оппозиционные кандидаты и их сторонники. Они сторожат бюллетени, опасаясь, что их могут подменить. Кандидаты считают, что после выборов результаты голосования незаконно и негласно пересчитали. В результате все мандаты в совете получила «Единая Россия». При этом решение о результатах выборов, основанное на протоколе, оформленном вечером 10 сентября, якобы опубликовали в газете, подписанной в печать утром того же дня.

Делегацию ЦИК у «Озера Долгого» ждут не только кандидаты. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, около муниципального избиркома в первой половине дня 18 сентября появились сотрудники Росгвардии.

Обращение в ЦИК с просьбой пожаловаться в Следственный комитет на ситуацию с выборами в «Озере Долгом» накануне направили лидеры отделений четырех партий — «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и ЛДПР. Они выразили «крайнюю обеспокоенность» происходящим в муниципальном избиркоме.

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В обращении, которое партии направили в ЦИК, содержится просьба обеспечить кандидатам доступ в помещение, где хранятся бюллетени, чтобы проверить, целы ли они.

«Озеро Долгое» — далеко не единственный муниципалитет, где выборы прошли с многочисленными нарушениями. «Фонтанка» подробно рассказывала о десятках случаев, когда данные о числе голосов в итоговых протоколах и в ГАС «Выборы» значительно отличались в пользу близких к власти кандидатов.