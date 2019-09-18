Под «Нивой» обрушился мост в Псковской области. Обломки срезали машине «морду»

Один человек пострадал в результате обрушения моста через реку Неведрянку в Себежском районе Псковской области.

Как сообщает 18 сентября областное СУ СК, инцидент произошёл накануне около 17 часов. Когда мужчина на «Ниве», двигавшийся со стороны трассы «Балтия» в направлении города Себеж, выехал на мост, под ним рухнул пролёт. Водитель был госпитализирован.

По данному факту Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Псковское агентство информации со ссылкой на региональное УМВД 18 сентября передаёт, что в отношении юридического лица, на которое возложены обязанности по содержанию моста, возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Расследование ведёт ОГИБДД УМВД России «Себежский».

По данным издания, 42-летний водитель «Нивы» врезался во фрагменты обрушенного моста. Он получил множественные переломы, в том числе челюсти, голеностопа, позвоночника, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять под личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Издание iLuki пишет, что, по словам местных жителей, на мосту, похоже, недавно проводились ремонтные работы: «Новый асфальт, новые перила, новые пешеходные дорожки». Сейчас движение там перекрыто.