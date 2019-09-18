В Омске женщина перепутала кнопку телефона и спусковой крючок, пытаясь сделать селфи с пистолетом

Попытка сделать эффектное селфи с пистолетом закончилась госпитализацией для жительницы Омска. Владелец «травмата» получил уголовное дело, но за любовь к оружию холодному.

Как сообщили в региональном управлении МВД 18 сентября, покрасоваться перед камерой решила жительница одного из домов по улице Бородина. Женщина 36 лет дождалась, пока ее сожитель отлучится в другую комнату, взяла пистолет и телефон, но вместо экрана телефона случайно нажала на спусковой крючок. Выстрел пришелся в голову, пострадавшую госпитализировали.

В квартиру прибыли полицейские. Помимо травматического пистолета, у хозяина нашлось гладкоствольное оружие, но с документами и регистрацией. Изъяли у мужчины и самодельные нунчаки. Эксперты установили, что они относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия».