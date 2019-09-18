Дело кинувшего бутылку в полицейского участника митингов в столице вернули в прокуратуру. Решение суда встретили аплодисментами
Мещанский суд Москвы принял решение вернуть дело 26-летнего Айдара Губайдулина в прокуратуру по просьбе ведомства.
«Судья удовлетворяет ходатайство. Согласно постановлению, меру пресечения в виде заключения под стражу необходимо отменить», – сообщает 18 сентября издание «Медиазона».
Причиной такого постановления называется «несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствии с которым он должен знать, в чем обвиняется».
Решение было встречено аплодисментами.
Ранее прокуратура сама попросила вернуть дело для уточнения фабулы обвинения.
Справка:
Айдар Губайдулин обвиняется по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти». По версии следствия, на акции в Москве 27 июля во время разгона протестующих подсудимый «действуя умышленно, желая применить насилие, резко кинул бутылку с неустановленной жидкостью» в сторону полицейских.