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Бизнес-трибуна
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18.09.2019 18:00
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Кто припаркуется в пушкинском «Гараже»

В Пушкинском районе началось строительство общественно-делового центра – бизнес парка «Гараж». Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексное освоение территории вдоль Петербургского шоссе. Уже построены и введены в эксплуатацию несколько малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», параллельно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Кто припаркуется в пушкинском «Гараже»

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На Западе бизнес-парки существуют уже больше полувека, у нас же они появились только в 2000-х. Сейчас такие деловые пространства востребованы как у представителей бизнеса, так и жителей расположенных поблизости новостроек.

Новый коммерческий объект строится, в первую очередь, в интересах жителей Пушкина и «Царскосельских холмов». В нём смогут разместиться магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания, офисы. В рамках объекта спроектирован четырёхэтажных наземный паркинг на 300 машин.

Рабочее место

Первые бизнес-парки с офисными помещениями открылись в середине прошлого века в Америке. Спустя пару десятилетий идея прижилась в Англии – деловые комплексы в пригородах Лондона стали пользоваться популярностью среди IT-компаний. По такому же принципу деловой сегмент нового формата начал развиваться в России, прежде всего, в крупных городах – Москве, Петербурге, Екатеринбурге. Бизнес-парк «Гараж» в Пушкинском районе продолжает развитие общественно-деловой пространства на территории «Царскосельских холмов».

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Центр притяжения

Местоположение – вдали от плотной городской застройки, в окружении зелени, на высоте 50 метров над уровнем моря – привлекательно и для романтиков, и для деловых людей. На юге Санкт-Петербурга формируется деловая среда, здесь инвестируют в строительство петербургские и иногородние девелоперы, проходят экономические форумы международного уровня. Бизнес-парк «Гараж» будет расположен на улице Кокколевской, на пересечении с Петербургским шоссе, по соседству с уже построенными и строящимися «Образцовыми кварталами». В 6 километрах от территории проекта распложён аэропорт Пулково. На пролегающих рядом современных широкополосных магистралях практически не бывает пробок. Добраться до центра Петербурга по ним возможно за 30-40 минут. Рядом находится остановка общественного транспорта – жители «Образцовых кварталов» за 10 минут доезжают до Пушкина, за 20 – до ближайших станций метро.

Жизнь на уровне

В пристроенном к паркингу двухэтажном здании в стиле голландской архитектуры, на площади больше 1 000 метров разместятся коммерческие организации. Аптека или кафе, ателье или химчистка сделают жизнь в новом микрорайоне ещё комфортнее. На территории «Царскосельских холмов» уже проживает порядка 4 000 человек. Весь проект комплексного развития рассчитан на 15-20 лет и проживание 50 000 человек. Высотный регламент здесь позволяет строить малоэтажные и среднеэтажные здания. Это значит, что плотность населения в микрорайоне останется невысокой, а большинство квартир будут обладать видовыми характеристиками, сохранится и благополучная экология местности. Что ещё важнее: в районе формируется добрососедская среда, когда жители жилого комплекса быстро знакомятся друг с другом, между соседями устанавливаются приятельские отношения, их дети дружат. «Образцовые кварталы» обладают всеми характеристиками для комфортного проживания: дома возводятся по кирпично-монолитной технологии, в них устанавливаются бесшумные швейцарские лифты и автономные газовые котельные, выполняется панорамное остекление. Современному покупателю приходятся по душе высокие потолки и эргономичные планировки с объединёнными кухнями-гостиными.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Приехали!

На придомовой территории, прилегающей к новым малоэтажным жилым комплексам «Образцовые кварталы», спроектировано большое количество парковочных мест, построены расширенные дороги. При этом жители новостроек после введения «Гаража» в эксплуатацию, смогут приобрести в собственность или взять в аренду машино-место. Застройщик уже принимает заявки. 

Коммерческие и жилые помещения без посредников в Пушкинском районе: ООО «Терминал-Ресурс», г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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