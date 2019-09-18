После стычки с браконьерами из КНДР раны залечивают четверо пограничников. Иностранцы могут сесть пожизненно

Четверо, а не трое российских пограничников пострадали при нападении на них северокорейских браконьеров. У одного из сотрудников ФСБ — огнестрельное ранение.

Об этом 18 сентября заявляет Следственный комитет, сообщая о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Рыболовные шхуны КНДР в исключительной экономической зоне РФ в Японском море обнаружили вчера около 17 часов по местному времени. Экипаж одной из шхун был задержан, а второй — оказал сопротивление членам досмотровой команды. Четверо сотрудников (вчера была информация о троих) получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия», – заявили в Следкоме.

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Сейчас рыболовные суда и граждане КНДР конвоируются для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что задержано более 80 иностранных граждан.