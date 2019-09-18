Миллион за фото еды. Петербургский iGooods отсудил компенсацию у московского конкурента

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании iGooods (ООО «Айгудс системс») к московскому сервису Instamart о нарушении исключительных прав. Резолютивная часть решения была оглашена два дня назад, сообщает 18 сентября пресс-служба компании.

Предметом спора стали снимки продуктов питания, которые iGooods создала для своего электронного каталога. Позднее у Instamart появились изображения с характерными для петербургского сервиса чертами – ракурсом, тенями, датой изготовления продукта.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена автор фотографий. Она подтвердила, что фото были сделаны для iGooods и компании были переданы исключительные права на произведения в полном объеме.

Изначально сумма требований iGooods составляла 1 930 000 рублей. Но суд постановил взыскать с ответчика 965 000 рублей.

«Фонтанка» запросила комментарий у Instamart.