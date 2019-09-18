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18.09.2019 12:01
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Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

ГК «КВС»

В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).

Гостям предложат большой ассортимент свежих продуктов от местных фермеров и садоводов по приятным ценам от производителей, а также шоу-программу для всей семьи. Вход на мероприятие свободный.

Организатором мероприятия выступает Группа компаний «КВС» совместно с кооперативом «Торговый дом фермеров и сельхозпроизводителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

«Здоровый образ жизни сейчас – не только забота о себе и близких, но и модный тренд. Растет популярность фитнес-залов, появляются фирменные бутики с эко-продуктами, специализированные кафе. Ассортимент товаров ЗОЖ в городе растет, как и их стоимость. Мы хотели бы показать альтернативу, когда здоровый образ жизни – это легко, естественно и не требует дополнительных затрат. Здоровый сон, тишина и свежий воздух, пробежки в настоящем лесу вместо беговой дорожки, свежие фермерские продукты напрямую от производителей. Для ярмарки мы выбрали наш зеленый микрорайон «Новое Сертолово», который предлагает новый формат загородной жизни при сохранении городского комфорта», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Мероприятие начнется в 11:00 утра и продлится до 18.00. Атмосферу настоящей европейской ярмарки помогут создать мастера волшебного жанра: жонглер с магическими стеклянными шарами, ходулист, шарманщик и кукольный спектакль. Для детей будут организованы мастер-классы, аттракционы и катание на лошадях, приглашены аниматоры. Гости смогут не только запастись фермерской продукцией, но и попробовать вкусную и полезную еду из свежих ингредиентов: горячий шашлык, ароматные овощи на гриле и домашние напитки. В тематической фотозоне можно будет сделать памятные семейные снимки.

Посетители смогут также поближе познакомиться с новым микрорайоном «Новое Сертолово» и принципами построения современного жилого квартала, пройтись по «Музею под открытым небом», который разместился на фасадах домов, заглянуть в «Заповедный лабиринт» – оригинальное место для эко-прогулок, полюбоваться на новый детский сад, уютные цветущие дворы. Для гостей мероприятия предусмотрены эксклюзивные скидки от ГК «КВС» на приобретение квартиры в ЖК «Новое Сертолово».

Вход на мероприятие свободный, дополнительная запись не требуется.

Время проведения:
Основная развлекательная программа мероприятия: 11:00 – 15:00.
Дополнительная программа (работа диджея, фермеров, аниматоров): 15:00 – 18:00

Место проведения: мкрн «Новое Сертолово», Ленинградская область, Всеволожский район, пересечение Выборгского шоссе и ул. Мира.

Подробнее о мероприятии, организаторах, месте и времени проведения уточняйте по телефону: + 7 (812) 645-55-55

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

 

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      18.09.2019 12:01

      Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

      В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).
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