На Васильевском Porsche выкинул Mercedes на тротуар и остался в одиночестве

Серьёзная авария произошла утром 18 сентября на Большом проспекте В.О. у пересечения с 27-й линией.

«Кто-то кого-то не пропустил», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мерседес» от удара вылетел на тротуар, «Порше Макан» остался на проезжей части. Сбиты дорожные знаки. На место прибыла скорая помощь.

«Белого забрали быстро. Синий стоит... Там все подушки сработали, пассажиры, видимо, уехали в скорой», – рассказывает Ольга. Обстоятельства ДТП выясняются.