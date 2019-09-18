Петербургский фармпроизводитель «Биокад» создаст в Китае совместное предприятие с капиталом 400 млн долларов

Российская фармацевтическая компания «Биокад» и китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) договорились о создании совместного предприятия SPH Biocad с капиталом $400 млн. Соответствующее соглашение гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов и председатель правления SPH Джун Жоу подписали накануне, сообщила 18 сентября пресс-служба производителя.

«Биокад» предоставит SPH постоянные и исключительные права в Большом Китае (включая материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) на разработку, производство и коммерциализацию шести собственных биофармацевтических продуктов: бевацизумаб, трастазумаб, адалимумаб, оригинальных препаратов нетакимаб и пролголимаб, а также одного оригинального препарата, находящегося в стадии доклинических исследований.

ЗАО «Биокад» принадлежит кипрской Biocad Holding, в которой 20% — у «Фармстандарта» Виктора Харитонина, 50% — у его партнера Валерия Егорова, 30% — у гендиректора компании Дмитрия Морозова. Выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. В 2018 году выручка компании увеличилась на 42%, до 17,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла почти в два раза, до 7,4 млрд рублей.

SPH входит в государственную Shanghai Pharmaceuticals. Предоставляет услуги в области исследований, разработок, производства, дистрибуции и розничной торговли. В 2018 году компания получила $22,4 млрд выручки и $547 млн прибыли.