Александр Беглов делегировал в Совет Федерации Валентину Матвиенко. Она пообещала «соблазнять новых инвесторов»

Губернатор Петербурга Александр Беглов делегировал в Совет Федерации его нынешнего председателя Валентину Матвиенко. Об этом он объявил 18 сентября в Мариинском дворце, после того, как принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент «Фонтанки».

«Валентина Ивановна, я уверен: ваш опыт и любовь к городу будут способствовать защите интересов города на самом высоком уровне», — обратился к ней Александр Беглов.

«Я глубоко признательна, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть в верхней палате парламента. Я буду делать все, что в моих силах: соблазнять новых инвесторов, привлекать финансирование», — ответила Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда рассказала с трибуны, что губернатором быть сложно: «это не работа, это особая миссия, это служение».

Валентина Матвиенко и ранее занимала должность сенатора по квоте исполнительной власти Петербурга. По закону губернатор делегирует своего представителя в Совет Федерации в течение суток после того, как вступает в должность. Церемония инаугурации Александра Беглова состоялась 18 сентября. С трибуны он рассказал о своих главных достижениях за одиннадцать месяцев работы на посту врио губернатора. За это время, по словам Александра Беглова, «Петербург вернулся а федеральную повестку», а городская власть стала «более открытой».