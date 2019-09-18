Долгий процесс парковки на Наставников закончился в стене дома

Необычная «парковка» во дворе дома 15 по проспекту Наставников предстала изумлённым зрителям 18 сентября – легковая машина не просто на газоне, а вплотную к многоэтажке.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», женщина долго искала место, пристраивалась, а потом вдруг газанула, и неуправляемый автомобиль сломал ограду и запарковался в стену дома.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Там женщина в возрасте была, перепутала педали, после того, как испугалась, что ударила другую машину. Шуму было на весь двор», – добавляет Оксана.

«Да, у нас веселый двор в плане парковки», – пишут местные жители. На фотографии с места происшествия видно, что найти место в этом дворе действительно непросто: водителям приходится «играть в тетрис».