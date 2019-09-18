Роскомнадзор заблокировал англоязычный математический портал в попытках бороться с Telegram

Невольной жертвой попыток заблокировать мессенджер Telegram пал англоязычный портал по математике Art Of Problem Solving.

Блокировку заметил пользователь Facebook Сергей Маркелов и посетовал на то, что это был «лучший форум по олимпиадной математике», а теперь вбить решение задачи не выйдет через «Билайн» и «Мегафон». Внимание на публикацию 18 сентября обратила «Медиазона».

Как выяснили журналисты, IP-адрес ресурса вместе с 1487 другими доменами внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора 15 января 2019 года, ссылаясь на решение Таганского суда Москвы и постановление Генпрокуратуры о блокировке Telegram. По данным издания, адрес сайта принадлежит американскому хостинг-провайдеру Linode: его адреса массово блокировали с апреля 2018 по конец января 2019 года.

Подобные ситуации с попытками заблокировать мессенджер происходят не впервые: в августе 2018 года в погоне за тремя IP специалисты заблокировали 65 тысяч других адресов. Ранее блокировку на себе ощутили российские геймеры.

Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер в апреле 2018 года. 17 сентября 2019 спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp и аналогов.