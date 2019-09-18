Приговор Устинову будет обжалован. В Москве выстроилась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку актера
Адвокат 24-летнего Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча росгвардейцу, рассказал о намерении обжаловать вердикт столичного суда.
«Я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком», – цитирует 18 сентября заявление Дмитрия Чешкова ТАСС.
Муся Тотибадзе pic.twitter.com/xX1doijn1L— Yakov Shirokov (@Yakshiro) 18 сентября 2019 г.
По словам юриста, дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена. В комментарии МБХ Медиа Чешков также выразил надежду, что общественная поддержка может повлиять на ход дела.
На Старой площади в столице в данный момент проходит серия одиночных пикетов в поддержку актера. У здания администрации президента, как сообщает телеканал «Дождь», собралось более 100 человек из желающих выразить свое несогласие с приговором — они выстроились в очередь на участие в одиночных пикетах. Среди них заметили и коллег Устинова по цеху – Александра Паля и Никиту Кукушкина.
Тут уже больше ста человек. pic.twitter.com/4jmlgmBArD— Yakov Shirokov (@Yakshiro) 18 сентября 2019 г.
Накануне десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова в рамках флешмоба, начало которому дал Паль. Среди тех, кто заступился за Устинова, стал и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Деятель культуры вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. В Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.