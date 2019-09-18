Приговор Устинову будет обжалован. В Москве выстроилась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку актера

Адвокат 24-летнего Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча росгвардейцу, рассказал о намерении обжаловать вердикт столичного суда.

«Я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком», – цитирует 18 сентября заявление Дмитрия Чешкова ТАСС.

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По словам юриста, дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена. В комментарии МБХ Медиа Чешков также выразил надежду, что общественная поддержка может повлиять на ход дела.

На Старой площади в столице в данный момент проходит серия одиночных пикетов в поддержку актера. У здания администрации президента, как сообщает телеканал «Дождь», собралось более 100 человек из желающих выразить свое несогласие с приговором — они выстроились в очередь на участие в одиночных пикетах. Среди них заметили и коллег Устинова по цеху – Александра Паля и Никиту Кукушкина.

Тут уже больше ста человек. pic.twitter.com/4jmlgmBArD — Yakov Shirokov (@Yakshiro) 18 сентября 2019 г.

Накануне десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова в рамках флешмоба, начало которому дал Паль. Среди тех, кто заступился за Устинова, стал и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.