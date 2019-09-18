СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии
Стала известна зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с петербургским футбольным клубом «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28-летний форвард получит 2,5 млн евро за сезон-2019/20.
За вычетом налогов получится около 1,9 млн евро. Отмечается, что это почти в два раза меньше его предыдущей зарплаты, которая составляла 4 млн евро.
Отметим, что сам игрок, еще находясь в колонии, говорил, что готов играть за «Зенит» бесплатно в качестве благодарности за поддержку.
Кокорин освободился по УДО во вторник, 17 сентября. Однако сразу футболист не отправился в Петербург. Ожидается, что он примет участие в специальном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в Москве.
Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.