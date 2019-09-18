В Чегеме с пяти утра стреляли. Силовики говорят о предотвращении теракта в КБР

Двое боевиков убиты в результате спецоперации в Кабардино-Балкарии. Город Чегем, что в трех километрах от Нальчика, не спал с пяти утра.

О завершении спецоперации 18 сентября сообщает Национальный антитеррористический комитет. События разворачивались быстро: минувшей ночью силовики узнали о двух вооруженных членах религиозно-экстремистской группировки, засевших в частном доме в 1-м Промышленном проезде. К пяти утра на части городской территории ввели режим КТО.

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Дом оцепили, находящимся внутри предложили сдаться, оттуда ответили огнем. В результате боевики были убиты, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Не задела перестрелка и мирных жителей.

«Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории Республики», – заявляет НАК.

По утверждению комитета, на территории домовладения нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним.