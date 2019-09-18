«Стройтрансгаз» отменил конкурс на частичный демонтаж СКК

АО «Стройтрансгаз», близкое к президенту хоккейного клуба СКА Геннадию Тимченко, отменило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК «Петербургский». Информация об этом, как стало известно 18 сентября, накануне появилась на электронной торговой площадке группы Газпромбанка.

В рамках подряда планировалось демонтировать рамы и остекление спорткомплекса, трибуны, внутренний каркас основного здания, инженерные коммуникации, перегородки в подвале, ходовые мостики и «железобетонные конструкции». Подвести итоги конкурса компания планировала 26 ноября.

В Смольном накануне затруднились пояснить, на каком основании «СТГ» объявил закупку, учитывая, что здание СКК находится в собственности города. И посоветовали узнать подробности у заказчика работ.

Городские власти до сих пор не рассказали, какая судьба ждет спорткомплекс — реконструкция или снос. Обновить здание или построить на его месте новую арену планируется к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году.

Против демонтажа СКК выступают градозащитники и горожане, которые регулярно выходят на акции и пикеты. Эскиз новой ледовой арены в конце 2018 года представила на Градостроительном совете компания «Лайфкволити эволюшн», проект подвергли критике.