Туристы забыли в петербургском «Яндекс.Такси» чемодан. Не дождавшись реакции от службы поддержки, они пошли в полицию

Разбираться со службой поддержки сервиса «Яндекс.Такси» пришлось полиции Василеостровского района Петербурга после того, как водитель уехал с чужим чемоданом в багажнике. Туристам ничего не оставалось, кроме как писать заявление.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию о пропаже чемодана поздним вечером 17 сентября обратилась 68-летняя жительница Уфы. В Петербург она приехала вместе с супругом и в тот же вечер на такси отправилась заселяться в отель на набережной Лейтенанта Шмидта. Пенсионеры, насладившись в поездке видами вечернего города, вышли из машины налегке, но быстро спохватились, что в багажнике остался чемодан. Когда они вернулись на улицу, водитель уже уехал. Пенсионеры обратились за помощью в службу поддержки «Яндекс.Такси», но помощи не дождались. В заявлении они перечислили содержимое чемодана, в основном там были куртки и обувь, ущерб туристы оценили в сто тысяч рублей.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Яндекс.Такси».