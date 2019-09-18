«Клянусь способствовать процветанию города». Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Работавший на протяжении последних одиннадцати месяцев временно исполняющим обязанности главы Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора. Он принес присягу 18 сентября в Мариинском дворце в присутствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана и депутатов Заксобрания, передает корреспондент «Фонтанки».

Новый губернатор поклялся «в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга». Он взял на себя обязанность «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей». Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров вручил Александру Беглову должностной нагрудный знак.

Демонстративно отказались участвовать в церемонии депутаты Заксобрания Максим Резник (беспартийный) и Борис Вишневский («Яблоко»). Они не признали выборы губернатора состоявшимися.

Голосование за кандидатуру губернатора Петербурга прошло 8 сентября, одновременно с муниципальными выборами. Александр Беглов в бюллетене соседствовал с двумя депутатами Заксобрания: Надеждой Тихоновой (шла в губернаторы от «Справедливой России») и Михаилом Амосовым (его выдвинула «Гражданская платформа»). Своих оппонентов Беглов победил с результатом 64,44%. Выборы прошли при низкой явке — свои голоса отдали 30,07% петербуржцев.