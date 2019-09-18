Письмо священников против «московского дела» в РПЦ назвали «политической декларацией» и посоветовали не бороться с властью

Письмо в защиту участников «московского дела», которое подписали несколько десятков священнослужителей РПЦ, стало «попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию». Как пишет «Интерфакс», об этом 18 сентября заявил замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он уверен: у церкви есть право ходатайствовать за осуждённых перед государством, что она и делает «по линии Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и по линии православных общественных организаций», однако «данное заявление» не может считаться печалованием.

«В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, – это политика, а не печалование», – заявил он. По словам Вахтанга Кипшидзе, даже если служители церкви хотели сделать как лучше и переживали за судьбы людей, им следует понимать, что борьба с государством и властью — не миссия РПЦ, и подписантам лучше было бы не составлять обращения, а собрать деньги на профессионального адвоката, который мог бы «действительно помочь».

Письмо священнослужителей было опубликовано накануне, 17 сентября. В нём они потребовали пересмотреть приговор фигурантам «московского дела» и назвали приговор Константину Котову, которому дали четыре года колонии за нарушение правил проведения митингов, «беспрецедентно жестоким наказанием».

17 сентября гражданскую позицию выразили медийные личности: они записали обращения в поддержку молодого актёра Павла Устинова, назвав «беспределом» приговор в виде 3,5 лет лишения свободы за вывихнутое плечо сотрудника ОМОНа, который вместе с коллегами задерживал мужчину на августовской акции протеста в Москве. В защиту Устинова уже высказался даже генсек "Единой России" Андрей Турчак.