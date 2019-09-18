ОМОН в сердце Петербурга. Дороги вокруг Мариинского дворца, где Александр Беглов приносит присягу, «покраснели»

В переулке Гривцова, на Мойке и перед Мариинским дворцом сегодня плотно. Проезд затрудняют множество припаркованных машин, стоит ОМОН, но причина не в крестном ходе – его сегодня нет.

18 сентября в Мариинском дворце в присутствии депутатов Законодательного собрания, почетных граждан и уставных судей приносит присягу избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов. Следите за прямой трансляцией на сайте "Фонтанки".