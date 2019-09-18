ОМОН в сердце Петербурга. Дороги вокруг Мариинского дворца, где Александр Беглов приносит присягу, «покраснели»
В переулке Гривцова, на Мойке и перед Мариинским дворцом сегодня плотно. Проезд затрудняют множество припаркованных машин, стоит ОМОН, но причина не в крестном ходе – его сегодня нет.
18 сентября в Мариинском дворце в присутствии депутатов Законодательного собрания, почетных граждан и уставных судей приносит присягу избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов. Следите за прямой трансляцией на сайте "Фонтанки".
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Справка:
Выборы губернатора Петербурга прошли 8 сентября, одновременно с муниципальными. Александр Беглов в бюллетене соседствовал с двумя депутатами ЗакСа: Надеждой Тихоновой (шла в губернаторы от «Справедливой России») и Михаилом Амосовым (его выдвинула «Гражданская платформа»). Своих оппонентов Беглов победил с результатом 64,44%. Выборы прошли при низкой явке — свои голоса отдали 30,07% петербуржцев.