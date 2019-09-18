Прокуратура просит освободить участника «московского дела». Его обвиняют в насилии над полицейским пустой бутылкой

Мещанский суд Москвы может вернуть дело 26-летнего участника протестов Айдара Губайдулина в прокуратуру по просьбе самого же ведомства. Представитель обвинения также ходатайствует об освобождении подсудимого из-под стражи.

Просьбу вернуть дело для уточнения фабулы обвинения прокурор огласила утром 18 сентября на заседании в суде. Вторым ходатайством последовало изменение меры пресечения на подписку о невыезде.

Айдар Губайдулин обвиняется по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти». На акции в Москве 27 июля во время разгона мирных протестующих подсудимый бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3 годам 6 месяцам общего режима актера Павла Устинова, при задержании которого боец Росгвардии Александр Лягин вывихнул плечо. Судья Алексей Криворучко отказался оценивать видеозапись, подтверждающую невиновность Устинова, и удостоился всенародной обструкции. Актерское сообщество организовало флешмоб в поддержку осужденного.

Мастер-класс по ведению дел о насилии над представителями власти, когда это насилие отсутствует, накануне показал Санкт-Петербургский городской суд. Он оправдал безработного Михаила Цакунова по аналогичному делу. При его задержании полицейский сломал часть зуба, но никакого умысла на насилие в действиях Цакунова не было, установил суд.