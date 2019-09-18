Троллейбус на Ленинском зажал ребёнка дверью. «Горэлектротранс» просит горожан проявить креативность

Инцидент с троллейбусом на юго-западе Санкт-Петербурга утром 18 сентября обошёлся без серьёзных последствий. «Горэлектротранс» просит петербуржцев помочь в воспитании родителей.

«Девочку придавили дверьми троллейбуса номер 32», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что инцидент произошёл около 8:15 на Ленинском проспекте, на остановке «Проспект Героев». Женщина с ребёнком собиралась выходить, стояли они близко к выходу, и на остановке дверью, открывающейся вовнутрь, девочке зажало руку. Пассажиры тут же сообщили об этом водителю, и он мгновенно закрыл дверь, освободив ребёнка.

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Девочка, к счастью, не получила повреждений. Женщина отказалась от её госпитализации и оставила расписку, что претензий не имеет. Задержка в движении троллейбуса составила 5 минут.

«Горэлектротранс» обращает внимание на необходимость следить за детьми в общественном транспорте, особенно в зоне открытия дверей. Их невозможно закрыть, пока они не откроются полностью.

Поскольку такая проблема возникает регулярно, предприятие просит горожан поделиться идеями предупреждающего стикера для родителей с детьми, который можно было бы разместить на дверях. Присылайте свои предложения через форму обратной связи на официальном сайте «Горэлектротранса».