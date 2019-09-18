«Выше закона может быть только любовь». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вступился за Павла Устинова
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак публично вступился за 24-летнего актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу на акции протеста, в результате которого силовик якобы вывихнул руку.
«В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – написал 18 сентября Андрей Турчак в Instagram.
Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать. ? В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. ? В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. ? Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо. ? Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова. ? Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости. #россия #павелустинов #закон #богестьлюбовь #милость #прощение #справедливость #точтонасобъединяет
По его словам, произошедшее с Устиновым «нечестно и несправедливо», так как «Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал». Турчак считает, что возмущение, которое вызвал приговор, можно понять. «Мы вместе должны добиваться справедливости», – уверен политик.
Он полагает, что суд вышестоящей инстанции должен внимательнее изучить обстоятельства дела, включая позицию защиты и видеозаписи, которые он охарактеризовал как «неопровержимое доказательство невиновности».
Свой пост в социальной сети он сопроводил цитатой патриарха Алексея Второго: «Выше закона может быть только любовь, выше права — милость, и выше справедливости лишь прощение». Кроме того, единоросс использовал несколько хештегов, в частности #точтонасобъединяет, #павелустинов и #прощение.
Накануне десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова.
Напомним, самого Турчака называли причастным к избиению журналиста Олега Кашина. Он был жестоко избит в ноябре 2010 года, следствие полагает, что к этому могли быть причастны сотрудники службы безопасности «Механического завода», который принадлежит холдингу семьи Турчака «Ленинец». В признательных показаниях один из обвиняемых, Данила Веселов, назвал фамилии вероятных организаторов нападения. По его словам, это Александр Горбунов из «Ленинца» и Андрей Турчак. Сам генсек «Единой России» считает, что упоминание его причастности к избиению журналиста Олега Кашина — провокация.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. В Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.