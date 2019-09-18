«Выше закона может быть только любовь». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вступился за Павла Устинова

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак публично вступился за 24-летнего актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу на акции протеста, в результате которого силовик якобы вывихнул руку.

«В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – написал 18 сентября Андрей Турчак в Instagram.

По его словам, произошедшее с Устиновым «нечестно и несправедливо», так как «Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал». Турчак считает, что возмущение, которое вызвал приговор, можно понять. «Мы вместе должны добиваться справедливости», – уверен политик.

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Он полагает, что суд вышестоящей инстанции должен внимательнее изучить обстоятельства дела, включая позицию защиты и видеозаписи, которые он охарактеризовал как «неопровержимое доказательство невиновности».

Свой пост в социальной сети он сопроводил цитатой патриарха Алексея Второго: «Выше закона может быть только любовь, выше права — милость, и выше справедливости лишь прощение». Кроме того, единоросс использовал несколько хештегов, в частности #точтонасобъединяет, #павелустинов и #прощение.

Накануне десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова.

Напомним, самого Турчака называли причастным к избиению журналиста Олега Кашина. Он был жестоко избит в ноябре 2010 года, следствие полагает, что к этому могли быть причастны сотрудники службы безопасности «Механического завода», который принадлежит холдингу семьи Турчака «Ленинец». В признательных показаниях один из обвиняемых, Данила Веселов, назвал фамилии вероятных организаторов нападения. По его словам, это Александр Горбунов из «Ленинца» и Андрей Турчак. Сам генсек «Единой России» считает, что упоминание его причастности к избиению журналиста Олега Кашина — провокация.