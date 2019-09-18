Ульяновский губернатор передумал увольнять чиновницу за селфи в «шоколадной ванне»

Глава Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не лишать должности сотрудницу, фотография которой с летнего отдыха наделала много шума.

«[Светлану] Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», – рассказал 18 сентября пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в комментарии РИА Новости.

По его словам, Морозов поручил провести служебную проверку, прежде чем принимать решение. Региональная комиссия по этике в случае с Опенышевой рекомендовала ограничиться выговором.

Напомним, поездка советницы главы региона Светланы Опенышевой в азербайджанский санаторий наделала много шума после ее селфи в оздоровительной ванне с сырой нефтью, которое она подписала «Много шоколада не бывает». Отдых чиновницы, по подсчетам местных СМИ, обошелся в 59 тысяч рублей плюс перелет за восемь тысяч, однако ее поведение вызвало недовольство у губернатора. Морозов посоветовал «быть скромнее». Опенышева извинилась. Отметим, «Фонтанка» писала о том, что отдых самого губернатора обходится несколько дороже, а его жена является владелицей довольно большого количества дорогостоящего имущества.