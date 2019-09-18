Центробанк поддерживает заморозку счетов индивидуальных предпринимателей, которые задолжали налоговой

Центральный Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей, если у тех есть налоговые задолженности.

Как стало известно «Коммерсанту» 18 сентября, позиция регулятора основывается на том, что, согласно 23 и 24 статьям Гражданского кодекса, ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Описывая серьёзность проблемы, издание отмечает, что вопрос стал активно обсуждаться летом 2019 года: тогда Федеральная налоговая служба повысила контроль, у банков стали массово требовать блокировать долги на личных счетах бизнесменов, однако исполняли это не все.

Решение Центробанка разделяет Министерство финансов: в ведомстве считают, что взыскание задолженностей по налогам Федеральной налоговой службой не через судебных приставов будет выгоднее для предпринимателей, потому как им не придётся платить исполнительский сбор и они всегда смогут оспорить блокировку.

Банкам, исполняющим решения налоговой, придётся учитывать ограничения законов на взыскания: это значит, что им нужно разработать программное обеспечение, которое, например, учитывало бы запрет на взыскания с пенсий и сохраняло доход в размере минимального размера оплаты труда.

18 сентября появилось сообщение о том, что после процедуры банкротства россиян освободят от выплаты штрафов ГИБДД.