Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открыли. Но только на новой схеме подземки

Пассажиры подземки обнаружили 18 сентября в вагонах обновленные схемы метрополитена. В них есть долгожданные изменения, которые пока не совпадают с реальностью.

Многострадальные станции Фрунзенского радиуса, которые не стал открывать губернатор Александр Беглов, — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – на новой схеме уже открыты. А вот строящиеся «Театральную» и «Горный институт» вообще решили не указывать.

Читатель «Фонтанки»

В пресс-службе петербургской подземки заявили, что все схемы в вагонах заменят до конца месяца. Про реальные сроки открытия станций там ничего не сказали.

17 сентября «Фонтанка» подробно рассказывала, что происходит на неоткрывшихся станциях Фрунзенского радиуса. Если кратко, то есть сорок замечаний Ростехнадзора и срок до конца сентября. В конце июня мы писали, что станция «Театральная» может открыться в 2024–2025 годах. Вестибюль, скорее всего, разместят перед Мариинским театром. При этом следующую станцию по оранжевой линии – «Горный институт» – должны будут открыть к 31 мая 2022 года. Поезда будут проходить «Театральную» без остановки.