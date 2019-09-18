В Гатчине женщина погибла из-за утечки газа из водонагревателя. Двоих детей и юную гостью забрали в больницу

Утечка бытового газа унесла жизнь женщины в Гатчинском районе Ленинградской области. Двое детей и юная гостья выжили, но попали в больницу.

Как сообщает 18 сентября 47news, в полицию Гатчины накануне вечером поступило сообщение, что в доме по улице Крупской произошла утечка газа. В квартире нашли тело 32-летней хозяйки. Двое ее детей — девочка 9 лет и мальчик 4 лет — были госпитализированы. Также в больницу увезли их юную гостью — девочку 11 лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной информации, в квартире стоял водонагреватель, в конструкцию которого внесли изменения, что и привело к выделению газа.